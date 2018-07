Inter, solo un pareggino

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Si è conclusa in parità la quarta amichevole dell'Inter. Dopo le due gare in Svizzera (vittoria a Lugano e sconfitta in casa del Sion) e il pirotecnico 3-3 di Pisa con lo Zenit San Pietroburgo, i nerazzurri hanno impattato 1-1 a Bramall Lane contro lo Sheffield United, squadra di seconda divisione inglese. A bersaglio, per la squadra di Spalletti, è andato Mauro Icardi, al 35', in risposta al vantaggio dei padroni di casa al 28', grazie a un tocco sotto a scavalcare Handanovic di McGoldrick, assistito da Fleck. Il capitano dell'Inter ha insaccato un invito di Candreva, a sua volta innescato da Lautaro Martinez. I due argentini hanno giocato insieme per 78'. Poco dopo il gol, Maurito al 38' si è fatto respingere dal portiere Henderson un destro, dopo tacco illuminante del connazionale appena arrivato dal Racing.I due si sono cercati, e spesso si sono trovati, anche se sulla coppia c'è ancora scritto il cartello lavori in corso. Nella ripresa (caratterizzata dalla classica girandola di cambi) è stato soprattutto Martinez a cercare il tiro, senza la necessaria precisione, ma palesando ancora doti da combattente. Dopo l'uscita di Icardi, con la fascia di capitano al braccio, Handanovic all'84' ha salvato il risultato su Sharp.Ancora un infortunio in questa estate nerazzurra: dopo neppure 6' problemi alla spalla destra, dopo uno scontro con il ruvido Lundstram, per Dalbert, costretto a uscire in barella, parecchio sofferente.Il guaio al terzino brasiliano è arrivato dopo le noie muscolari per Nainggolan, Politano e Borja Valero e la lieve distorsione ad un ginocchio per Karamoh. Decisamente la fortuna è altra cosa per Spalletti che, con l'uscita forzata di Dalbert e l'ingresso del giovane Roric, ha sperimentato anche la difesa a 3.Per quanto riguarda gli altri nuovi in campo a Sheffield, De Vrij ha affinato l'intesa con Skriniar, anche se dietro non tutto è andato proprio per il verso giusto. Più che confortante la prova di Asamoah, uomo versatile e tutta sostanza. Così D'Ambrosio a fine gara: «La sfida con lo Sheffiled ci ha permesso di mettere intensità nelle gambe. È stata partita vera».riproduzione riservata ®