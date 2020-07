Inter, solo 0-0 con la Viola e resta terza

ROMA - L'Inter non va oltre uno 0-0 poco esaltante contro la Fiorentina al Meazza e reta terza in classifica; fallito il controsorpasso all'Atalanta che ora è seconda con 74 punti, poi Conte con 73 e Lazio, al momento con 69. Mentre la Juve stasera sarà campione d'Italia se vincerà a Udinese. In prima serata il Napoli aveva perso forse l'ultimo treno per restare in corsa per i quinto posto. Forse i ragazzi di Gattuso pensano solo alla Champions e al Barcellona, fatto è che escono sconfitti 2-1 a Parma, in una carambola di rigori. Nel primo tempo segna allo scadere Caprari; nella ripresa pareggia Insigne prima dell'ultimo vittorioso penalty di Kulusevski. Così la Roma è quinta con 61 punti Milan sesto con 59 e Napoli settimo e staccato con 56.

In questo folle e infernale finale di stagione, domani è già tempo per l'inizio della giornata nunero 36, con il torneo che si avvicina nel silenzio degli stadi a gran velocità alla fine. Si gioca già Milan-Atalanta, al solito terribile orario notturno delle 21,45, poi tutti in campo fino a domenica 26, senza respiro.

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA