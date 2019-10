Inter, prova di forza con il Dortmund (2-0) Napoli show in Austria e Mertens supera Diego

Marco Lobasso

ROMA - L'Inter torna in corsa. Battuto al Meazza il Borussia Dortmund 2-0, tenendo sempre in pugno la partita. Con questa vittoria, nel gruppo F di Champions, la squadra di Conte dopo tre giornate sale in classifica a 4 punti, seconda proprio con i tedeschi, mentre il Barcellona fugge via a 7 punti, dopo la vittoria di Praga contro lo Slavia 1-2, che invece resta a una sola lunghezza. Il 5 novembre quarta giornata con le parti invertite: il Dortmund che ospita l'Inter, mentre il Barcellona aspetta il Praga per conquistare matematicamente la qualificazione.

Nella sfida di San Siro l'Inter ha chiuso il match con un gol di Lautaro Martinez al 22' del primo tempo; nella ripresa, nel finale (89'), raddoppio di Candreva, dopo che all'82' lo stesso Lautaro aveva sbagliato un calcio di rigore. Conte a fine partita: «Tre punti pesanti; il rapporto onesto con i calciatori paga. E i giocatori alla fine ti apprezzano».

Brinda nella notte di Champions anche il Napoli che gioca un match quasi perfetto in Austria contro il Salisburgo, passando 3-2. Una trasferta che conferma il Napoli al primo posto del girone E con 7 punti, con il Liverpool a 6 (4-1 al Genk in trasferta) e il Salisburgo che rimane a 3 punti, con i belgi fermi a 1. Il 5 novembre Napoli-Salisburgo con Ancelotti che può conquistare matematicamente la qualificazione agli ottavi e gli inglesi sulla stessa strada, in casa con il Genk. È stata la serata dei record: Mertens firma una doppietta e supera con 116 gol il grande Maradona (115); nella storia dei marcatori del Napoli ora c'è solo Hamsik a 121; in più, il Napoli non vinceva una trasferta di Champions da 3 anni. Ha scelto Salisburgo per l'impresa, con gli austriaci che non perdevano in casa da 60 match. Insigne ha firmato il terzo gol della vittoria ed è corso ad abbracciare Ancelotti. «Tutto chiarito dopo qualche problema con il mister. Ma ho sbagliato io e gli ho chiesto scusa».

