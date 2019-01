Inter più nera che azzurra

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Niente da fare per l'Inter. Walter Mazzarri si è confermato una bestia nera per la sua ex squadra, battuta 1-0 al Grande Torino, esattamente come l'8 aprile 2018. Allora decise una rete dell'ex Ljajic in un match dominato dai nerazzurri. Questa volta a gonfiare la rete è stato al 35' un colpo di testa di Izzo, con carambola sulla nuca di D'Ambrosio a scavalcare un sorpreso Handanovic. Ieri però la squadra di Luciano Spalletti ha tutt'altro che brillato, rimanendo ancora all'asciutto di vittorie in campionato in questo inizio di 2019. Un punto in due partite, con il Napoli che ha guadagnato una lunghezza davanti (+8) ed il Milan una dietro (-5).Il traguardo della Champions League, per l'Inter, è ancora tutto da conquistare. Luciano Spalletti ha schierato l'Inter con il 3-5-2 con, insieme, la coppia argentina Icardi-Lautaro Martinez, poco pericolosa per Sirigu. «Ho fatto una scelta diversa, potevano darci uno spunto nell'uno contro uno», ha detto il tecnico di Certaldo, costretto a variare modulo per la penuria di esterni. Keita out, Politano inserito nel finale pur non al meglio per noie muscolari («abbiamo rischiato», ha chiosato Spalletti) ed espulso all'86' (dopo soli 15' in campo) per qualche parola di troppo detta all'indirizzo dell'arbitro Maresca.Poi c'è l'affaire Perisic. «Non poteva entrare a causa di una botta ad una tibia», ha ricordato il mister nerazzurro. Ma c'è soprattutto la richiesta di andarsene che sta pesando sulla gestione del croato: «Se uno non vuole giocare, come ha detto Marotta, chiaro che starà fuori. Se uno pensa di non poter dare un contributo si aiuta a stare fuori», ecco la stilettata spallettiana.Il primo tentativo di correzione in corsa dell'Inter ha visto l'ingresso al 55', al posto di Miranda, di un Nainggolan ancora lontano dalla miglior condizione: «Sto cercando di tornare al 100% per essere protagonista. All'inizio abbiamo avuto alcune occasioni che potevamo sfruttare meglio. La Champions? Non dobbiamo rilassarci. Dipende da noi, abbiamo un buon vantaggio, ma le altre stanno arrivando», ha dichiarato il Ninja.Chiusura con il vincitore Mazzarri: «Partita attenta e successo meritata. Ma, per assurdo, avevamo giocato meglio in altre occasioni, senza ottenere i tre punti».riproduzione riservata ®