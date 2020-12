Inter, notte maledetta: solo 0-0 con lo Shakhtar Atalanta tra le top 16

Marco Zorzo

Con Muriel passa la paura. E l'Atalanta sbanca la Johann Cruijff Arena grazie al colombiano che infila l'Ajax e regala alla Dea gli ottavi di Champions. Tutto questo al minuto numero 85, con i nerazzurri un pochino in sofferenza da quasi 20 minuti. Sarebbe bastato il pari alla Gasp-band, ma gli atalantini hanno conquistato la terza vittoria in altrettante gare in trasferta. E Gollini mantiene la porta immacolata cone in Danimarca (0-4) e a Liverpool (0-2). Bergamaschi che chiudono al secondo posto a quota 11, due punti i meno dei Reds, che hanno impattato 1-1 in trasferta con il Midtjylland.

Gasperini alla fine felice come una Pasqua: «Un risultato straordinario, superiore all'anno scorso». Sul diverbio col Papu Gomez, Gasperini preferisce tagliar corto: «Non possiamo andare dietro a tutto, e al di là di quel che si dice e si scrive, io guardo alle situazioni del campo. Devo sentirmi libero di fare le mie scelte: un principio dal quale non si può prescindere. Il valore del Papu e degli altri s'è visto pure ad Amsterdam». Le voci di sue dimissioni? «Quando me ne andrò da Bergamo lo farò in accordo con la società».

Dalla gioia atalantina al dramma Inter, che è fuori da tutta l'Europa. A San Siro la squadra di Conte sbatte sullo Shakthar: 0-0, con gli ucraini che vanno in Europa League. Altro che biscotto a Madrid, il Real vince 2-0 sul M'Gladbach, che arriva pure secondo.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA