Inter, nel segno di Icardi

Marco ZorzoMILANO - Proprio come col Tottenham. Un'altra vittoria in rimonta: 2-1 in trasferta al Psv dell'ex milanista Van Bommel. Ma soprattutto sei punti in due gare, gli stessi del Barcellona, con olandesi e Spurs lontanissimi a quota zero.Luciano Spalletti se la ride sotto i baffi: «Però possiamo fare ancora meglio, in alcune circostanze abbiamo avuto delle amnesie pericolose. Però sono soddisfatto, possiamo migliorare ancora molto. Icardi? Ha grandi qualità, oltre a essere un animale d'area, è stato preziosissimo nel finale, recuperando un paio di palloni importanti e facendo salire la squadra. Nainggolan? L'ho visto come ai tempi migliori, nonostante abbia avuto un infortunio in avvio di stagione». Stop alle chiacchiere e con gli ottavi di Champions (quasi) in cassaforte, eccoci alla contesa del Philips Stadion. In avvio il Psv è pericoloso con Berwijn, che si divora il vantaggio. Quindi un doppio intervento da brividi felini di Handanovic, poi Rosario illude Van Bommel: una botta che leva la ragnatela dell'incrocio dalla destra di Handanovic.Dalla parte opposta Zoet d'istinto salva su Icardi. Il pari (meritato) dell'Inter è nell'aria e arriva poco prima del riposo, grazie a Nainggolan, ma ci fosse stato il Var, il gol sarebbe stato annullato perché Icardi era leggermente avanti rispetto ai difensori olandesi.In avvio di ripresa palo di Pereiro, con Handa inerme. Quindi il sorpasso nerazzurro, con Icardi che approfitta di un'uscita disgraziata di Zoet che rovina addosso al povero Schwaab. Maurito sfiora il tris in altre due occasioni, con Zoet che si riscatta. Tuttavia la paratona decisiva è di Handanovic sulla rovesciata del neo entrato Malen.La trasferta al Camp Nou, regno di sua maestà Messi ora fa meno paura. Vero, Spalletti?riproduzione riservata ®