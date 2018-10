Inter, lezione indolore

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Inter bocciata all'esame del Camp Nou. Con un gol per tempo il Barcellona rifila ai nerazzurri un 2-0 senza troppe discussioni, interrompendo la striscia di 7 vittorie consecutive, tra campionato e Champions League, della squadra di Luciano Spalletti. Ed è uno scherzo del destino che sia proprio l'ex Rafinha (preferito dal tecnico Ernesto Valverde a Dembélé), che in estate avrebbe tanto voluto restare a Milano, a dare il là al successo dei blaugrana con un inserimento vincente al 32' su assist di Suarez. Il brasiliano non esulta per rispetto per l'Inter: esulta invece Leo Messi, costretto a guardare dalla tribuna con il braccio destro al collo. Il Barcellona non si perde per l'assenza della Pulce.A proposito di ex nerazzurri, nella ripresa Coutinho colpisce una traversa, prima del raddoppio (83') firmato Jordi Alba.Barça a quota 9, a punteggio pieno nel gruppo B di Champions League. Icardi e compagni si fermano a 6 e ringraziano il Psv, che blocca ad Eindhoven sul 2-2 il Tottenham.I nerazzurri mantengono 5 punti di vantaggio su inglesi ed olandesi, ma la qualificazione agli ottavi è tutt'altro che al sicuro. Il 6 novembre a San Siro contro i catalani ed il 28 a Wembley contro gli Spurs, l'Inter si giocherà tantissimo, forse tutto.Spalletti non è contento. Per un'Inter troppo timida nel primo tempo e incapace di dare seguito ad un inizio di ripresa più propositivo. Anche gli errori su alcune ripartenze (quelle poche concesse dal Barcellona) entrano nel conto di una serata negativa. «Pensavo si spendesse meglio il premio che abbiamo guadagnato l'anno scorso. Dopo le buone prime due prove, mi aspettavo delle conferme. Invece abbiamo concesso qualcosa sul piano della personalità. Siamo entrati un po' frenati e titubanti. Abbiamo dato troppo campo al Barcellona. E quando recuperavamo palla, non riuscivamo a tenerla e loro ci saltavano addosso, vedendo le difficoltà del nostro palleggio. Abbiamo giocato a distanza dalla porta, con poca lucidità. Sono stati più forti di noi ed hanno vinto meritatamente». Sulla stessa lunghezza d'onda Mauro Icardi: «Avremmo dovuto fare meglio, soprattutto nel primo tempo, non sono soddisfatto. Cercheremo di raccogliere punti nel ritorno di Milano».riproduzione riservata ®