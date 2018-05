Inter. L'ex Candreva cerca il gol pesante che non trova da 13 mesi

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - È l'ultima chiamata Champions per l'Inter, con un solo risultato a disposizione. È l'ultima chiamata per Antonio Candreva per segnare il primo benedetto gol stagionale in A. Resta solo, ironia del destino, la gara dell'Olimpico contro la sua ex Lazio, la più importante di tutte. L'esterno offensivo infatti non insacca il pallone in campionato dal derby prepasquale del 15 aprile 2017. Tredici mesi di digiuno, nei quali Candreva non è riuscito a colmare la voragine creatasi alle spalle dei 28 centri in campionato di Mauro Icardi e degli 11 di Ivan Perisic. Poi il vuoto, sino alle 4 segnature di Skriniar e Brozovic. Secondo le rilevazioni statistiche della Lega di A, Candreva ha tirato 61 volte, 38 nello specchio della porta e 23 fuori, cogliendo 3 legni. Ma nessuna rete.L'unica nell'annata 2017-18 resta quella in Nazionale a Scutari, in Albania, nell'ultimo match azzurro prima del doppio fatale playoff con la Svezia. Ora arriva la Lazio, abbandonata da Candreva per l'Inter nell'estate 2016 dopo 4 stagioni e mezza, le ultime tre in doppia cifra in campionato. In biancoceleste il 31enne romano ha segnato all'Inter 5 volte. Il contrario deve ancora avvenire. Domenica serviranno gol da tre punti.