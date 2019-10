Inter-Juve, duecento volte in serie A

Massimo Sarti

MILANO - Domenica la serie A a girone unico compirà esattamente 90 anni, dalla primissima giornata datata 6 ottobre 1929. Le celebrazioni saranno lanciate oggi in Lega da Javier Zanetti e David Trezeguet. Perché dopodomani sarà soprattutto il giorno di Inter-Juventus a San Siro. E non sarà, storicamente parlando, un derby d'Italia qualunque. Sarà infatti il n°200 in campionato, tutto compreso. Il bilancio sinora parla di 90 vittorie bianconere, 58 nerazzurre e 51 pareggi, con 283 reti segnate dalla Juve e 246 dall'Inter.

La primissima risale al 14 novembre 1909, con successo casalingo 2-0 della Juve. Ma vediamo, per curiosità, altre cifre tonde. 4-2 a Torino per la Juve il 29 novembre 1942 nella sfida n°50. Doppietta di Anastasi a San Siro e 1-2 bianconero il 12 gennaio 1969 nel match n°100.

Infine 2-2 al Meazza il 28 novembre 1993 (rigore nerazzurro di Sosa al 90') nella partita n°150. Manca, insomma, all'Inter, un sigillo in un derby d'Italia di rilievo a livello statistico. Un altro compito per Antonio Conte, alla guida di un'Inter che incrocia la Juventus guardandola dall'alto in basso in classifica per la prima volta dal 9 dicembre 2017. Allora fu 0-0 allo Stadium, con Spalletti che mantenne la testa e un +2 su Allegri terzo, ma destinato in seguito a vincere lo scudetto. Per ritrovare Inter prima e Juve seconda alla vigilia di un derby d'Italia dobbiamo invece tornare indietro al 18 aprile 2009: 1-1 a Torino, con il primo Mourinho che conservò il +10 su Ranieri a sei turni dal termine del torneo, certificando il tricolore.

