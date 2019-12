Inter in casa contro il Barça B Napoli, vincere per Ancelotti

MILANO - «Con il Barcellona dovremo dare il massimo, per non avere recriminazioni. L'obiettivo è passare il turno e fare un altro, importante step». E poco importa se contro non ci saranno Leo Messi, neanche convocato, o Luis Suarez, in panchina come la stragrande maggioranza dei titolarissimi di Valverde, già sicuri del 1° posto nel girone. Questa sera l'Inter di Conte dovrà «gettare il cuore oltre l'ostacolo Barça, una delle 4-5 squadre che partono per vincere tutto, composta da 20 giocatori tutti molto bravi», per garantirsi un posto negli ottavi di Champions. Un aiuto verrà dai 72mila del Meazza: record d'incasso per il calcio italiano, oltre 6milioni e mezzo («Ci aspettiamo una grande energia dai tifosi»), un altro da Diego Godin, già ammazza-Barça: «Certo, quella volta che al Camp Nou vincemmo la Liga grazie a un mio gol nel 2014 - ha sottolineato El Faraon-. Non mi aspetto un Barça rilassato, ma proveremo a vincere». E la parola d'ordine del salentino è «pensare solo a noi stessi, restando concentrati sull'obiettivo, che è la partita», senza farsi distrarre dal risultato di Borussia-Slavia, l'altra sfida del girone. Unico cruccio le assenze. A Barella, Sensi, Gagliardini e Sanchez, si è aggiunto Asamoah, con Candreva recuperato ma solo per la panchina. «È una situazione che stiamo vivendo, ma tanti ragazzi stanno crescendo - ha concluso Conte - e si stanno responsabilizzando. Con il Barça dobbiamo continuare così, dando tutto e sapendo che non ci sarà un seguito, se non dovessimo vincere o ottenere lo stesso risultato del Borussia».

Tira brutta aria per il Napoli oggi al San Paolo con il Genk (18,55 su Skysport). Ancelotti è a rischio, anche se basta un pari per volare agli ottavi (ma una vittoria vuol dire primo posto nel girone). E Carlo ribadisce le sue paure: «La valigia per un allenatore deve essere sempre pronta, quindi anche la mia. Credo che essere messi in discussione in questa situazione per un allenatore è assolutamente normale». Alla finestra c'è già Gattuso.

