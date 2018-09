Inter-Fiorentina, Spalletti carica: «Riprendiamoci i punti persi»

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Stasera alle 21 Inter-Fiorentina al Meazza apre la sesta giornata di campionato, la prima infrasettimanale della stagione. Una sfida ricca di motivi, visto che l'Inter ha finalmente preso a vincere e la Fiorentina è già in zona Champions, frutto di un positivo avvio di stagione. Luciano Spalletti, squalificato per un turno, carica i nerazzurri, a caccia della seconda vittoria consecutiva: «Abbiamo perso punti in precedenza e fatto sforzi notevoli nelle ultime gare ma non dobbiamo accontentarci. La qualità che serve è pretendere sempre di più, dobbiamo andare forte su queste due partite casalinghe con Fiorentina e poi Cagliari perché stiamo bene e abbiamo necessità di portare a casa altri punti per mettere la classifica a posto». Nell'Inter Icardi unica punta in un 4-2-3-1 comunque offensivo; Viola con l'ambizioso tridente Chiesa, Simeone, Pjaca. (G.Bul.)