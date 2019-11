Inter, Conte accusa la società e vuole rinforzi

Alessio Agnelli

MILANO - Furia-Conte con la dirigenza: «rosa con dei limiti evidenti» e promesse non mantenute, a muso duro fino alla riapertura del mercato? Per ora il livello di tensione rimane alto, e non potrebbe essere altrimenti in casa Inter dopo Dortmund e un 3-2 in rimonta, che ha allontanato uno dei 3 obiettivi stagionali (il visto per gli ottavi di Champions League) e scatenato la rabbia e la frustrazione di Antonio Conte per i problemi di coperta in ogni reparto, figli di «una programmazione sbagliata in estate» e da rivedere al più presto, per vincere da subito.

Nel ventre del Signal Iduna Park, l'ex ct è stato un fiume in piena, pronto a travolgere tutto e tutti per il bene dell'Inter. Non sono mancate le stilettate a Marotta e Ausilio, responsabili dell'ultima campagna-acquisti nerazzurra, «per determinate situazioni di mercato (leggi Edin Dzeko, tra i primi obiettivi indicati dal salentino alla firma, ndr) di cui mi sono fidato» e che non sono andate a buon fine.

Ma, nel mirino del tecnico, c'era soprattutto Suning e la famiglia Zhang, che ha l'ultima parola su ogni operazione di mercato, con una richiesta di nuovi, e corposi, investimenti da gennaio «per competere ad alti livelli su ogni fronte».

Nei pensieri di Conte c'è infatti un centrocampista di gamba, gol e caratura internazionale (al primo posto Vidal, poi Matic e in terza fila Rakitic, proposto dal Barcellona) che possa aggiungere esperienza a una mediana di qualità ma senza vittorie all'attivo («Sensi e Barella li abbiamo da Sassuolo e Cagliari»). Ma anche un esterno da doppia fascia (c'è già una bozza d'accordo con il Parma per Darmian) e un vice Lukaku (si valuta Giroud), per puntellare una squadra con pochi ricambi e sempre in emergenza con più di un giocatore ai box.

riproduzione riservata ®

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA