«Inter a Genoa con Icardi titolare»

MILANO - «Icardi? È convocato e contro il Genoa partirà titolare. Determinante Marotta: con Mauro siamo più forti». Caso chiuso o, per meglio dire, rinviato a fine stagione, quando i due attori principali, e antagonisti, della più estenuante telenovela di casa Inter degli ultimi anni rimarranno, con ogni probabilità, senza copione e ruoli da ricoprire nel nuovo progetto di Beppe Marotta.

Ma, da questa sera e per le restanti 8 sfide di campionato «fondamentali per un posto in Champions, il nostro obiettivo», Luciano Spalletti e Mauro Icardi torneranno a convivere, obtorto collo, per il bene comune, come espressamente richiesto dalla dirigenza e dalla famiglia Zhang dopo 52 giorni da separati in casa. Il nulla osta del tecnico di Certaldo è arrivato, secondo programma, nella conferenza di ieri ad Appiano, prima della rifinitura di Handanovic e compagni e della partenza per Genova in treno, con Maurito regolarmente in carrozza. Da parte di Spalletti anche un deciso passo indietro sulla «trattativa umiliante», condotta da Marotta e dal presidente Steven Zhang, per ricomporre lo strappo con l'ex capitano, «distorta nei contenuti - ha proseguito l'allenatore toscano -, perché quello svolto da Marotta è stato un lavoro determinante. Si è arrivati così a un confronto reale e non virtuale, che ha messo in condizione Icardi di poter essere d'aiuto alla squadra. In questi giorni, ha avuto la reazione giusta, che è quella nervosa. Conta poco il muscolo, conta la testa. E lui è venuto ad allenarsi mentre la squadra era in ritiro, è venuto ieri a prendersi randellate dai compagni e mettere la determinazione in area». Insomma, è di nuovo «dentro al gruppo, pronto a sudare con tutti i compagni e a crederci nella maniera giusta». Quindi: «convocato e titolare» questa sera contro l'11 di Prandelli, a quasi due mesi (il 9 febbraio, a Parma) dall'ultima gara disputata.

