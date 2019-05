Inter, 3 punti per blindare la Champions

ROMA - Stasera al Meazza (21) Inter favoritissima col Chievo per blindare la Champions, sempre oggi Bologna-Parma alle 19 per chiudere il 36° turno. Nelle altre di A, Un Toro da rimonta resta in corsa per un posto in Europa League; battuto in rimonta il Sassuolo: 3-2, grazie alla doppietta di Belotti (gran gol in rovesciata alla Boninsegna) e Zaza. Tris salvezza dell'Udinese a Frosinone: 1-3. Doppio Okaka e Samir in gol. Nel finale ciociari a bersaglio con Dionisi. Blitz pesante in chiave salvezza dell'Empoli, che a Marassi batte 2-1 la Samp dell'ex Giampaolo. Farias e Di Lorenzo i bomber toscani. Su rigore la rete di Quagliarella per i blucerchiati. Risultato, questo, che inguaia il Genoa: la squadra di Prandelli ora ha solo una lunghezza di vantaggio su quella di Andreazzoli. Infine, Spal-Napoli 1-2 con le reti di Allan e Mario Ruis allo scadere (rigore di Petagna per la Spal).

Titolo al City. In Premier vittoria e titolo per il Manchester City (1-4 al Brighton), con Liverpool a un punto (2-0 sul Wolverhampton). Terzo il Chelsea di Sarri.

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

