«Integratori e creme ad hoc per il fototipo»

Dottor Andrea Paro Vidolin, Responsabile Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine, Ospedale Israelitico Roma, come ci si protegge dal sole post-lockdown?

«Bisogna usare le creme, secondo il proprio fototipo. All'ospedale israelitico abbiamo un simulatore solare, che permette di fare il check up del fototipo. Il test può essere fatto sia da chi ha fotodermatosi, sia da chi vuole più informazioni sul tipo di schermo solare da utilizzare. Il simulatore si può impiegare pure per definire i dosaggi della fototerapia per psoriasi e vitiligine. In generale, ciascuna crema solare va applicata almeno ogni ora, anche se water resistant. Si tende a metterne poca, se ne devono usare almeno due milligrammi su centimetro quadrato».

Aiuti possono venire dagli integratori?

«Sì, in Italia si usano poco, ma la quantità corretta di vitamine non si riesce ad assumere solo con i cibi. Possono aiutare a contrastare il fotoinvecchiamento».

Il luogo dell'esposizione incide?

«Acqua e sabbia riflettono i raggi, pure il cemento. Serve la protezione. In barca deve essere più forte. In Italia, si può usare quella abituale, in mete esotiche deve essere più alta».

(V. Arn.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA