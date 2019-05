Insulti al baby giocatore di basket: «Negro di m...»

Giacomo ha 13 anni, è italiano. Nato in Etiopia, è stato adottato da una coppia di Milano quando aveva sei mesi. Ma a qualcuno tra il pubblico di genitori sugli spalti del campetto di basket sul quale stava giocando con la sua squadra interessava solo il colore della sua pelle. Ad ogni palla toccata si udiva l'insulto: «Negro di m...».

È accaduto sabato pomeriggio durante la partita tra ragazzini delle medie. In campo i padroni di casa dell'Asd Tigers e gli ospiti dello Schuster, tra cui Giacomo. Che è tornato a casa con la vittoria in tasca e l'umiliazione negli occhi. Ha raccontato tutto alla mamma, Rita A., che ha denunciato l'accaduto in un lungo post su Facebook. «Mio figlio voleva addirittura abbandonare il basket».

L'insulto razzista reiterato contro Giacomo pare sia sfuggito sia all'arbitro che ai dirigenti delle società. «Purtroppo non lo abbiamo sentito, altrimenti un intervento immediato sarebbe stato meglio di un polverone che rischia di essere cavalcato per altri fini - commenta il presidente dell'Asd Schuster, Ambrogio Vecchio - i Tigers non hanno colpe, è stato il comportamento disdicevole di una singola persona». Anche la madre della vittima scagiona le società: «Mi sconvolge che siano i genitori a fare questo».(M.Lan.)

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

