Insultata su Instagram perché grassa Ragazzina finisce in ospedale: è grave

«Fai schifo, cicciona obesa». Era questo il tenore di una lunga serie di insulti che due 14enni avevano riservato, con costanza, ad una bambina di due anni più piccola sui social. Un episodio di cyberbullismo inquietante, culminato addirittura nel ricovero in ospedale della giovanissima vittima.

È accaduto a Napoli, dove vive la dodicenne che da tempo era diventata bersaglio di un ragazzo e una ragazza che, dopo aver legato con lei tramite Instagram, ben presto da amici sono diventati i suoi aguzzini virtuali. La vittima veniva costantemente presa di mira per l'aspetto fisico, tramite commenti e messaggi in direct' scritti da falsi profili creati ad hoc, ma anche condivisioni di sue foto a cui venivano allegati commenti palesemente intrisi di body-shaming'. La mamma della dodicenne, intervenuta per difendere la figlia, a sua volta era stata presa di mira con insulti e minacce: «Attente a quello che dite, vi pestiamo a sangue entrambe. E tu dovresti dimostrare un po' d'amore verso tua figlia». Alla fine, la giovane vittima, che aveva smesso per lungo tempo di mangiare, era arrivata ad accusare dei malori che l'hanno fatta finire in ospedale.

La mamma della dodicenne, assistita dall'avvocato Sergio Pisani, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, allegando anche il referto medico e gli screenshot dei vari insulti social. La donna ha dichiarato: «Dovrebbero vietare i social ai minorenni, è troppo facile nascondersi su queste piattaforme». Anche il legale della famiglia della vittima è d'accordo e lancia un appello: «Quello che è accaduto ci impone una riflessione: sui social non dovrebbe essere mai consentito creare falsi profili, occorre una certificazione degli account tramite una procedura di riconoscimento online, basata sulla presentazione di documenti di identità».

