Instagram come una tv sfida YouTube sui video

Alessio Caprodossi

Lungo è meglio e più redditizio. Così la pensano Mark Zuckerberg e Kevin Systrom (proprietario e capo di operativo) di Instagram, il social network che sta per lanciare la pubblicazione di video della durata massima di un'ora. La novità rappresenta un cambio radicale per il social delle immagini oramai a quota 800 milioni di iscritti, che ora invece permette di postare clip fino a 60 secondi che scendono a 15 nel caso delle Stories, i brevi filmati visibili per 24 ore con cui gli utenti raccontano scene giornaliere o tratti della propria creatività.

Il nuovo strumento dovrebbe essere circoscritto ai video in formato verticale lasciando campo libero agli utenti che intendono diffondere contenuti di lunga durata sul proprio profilo, mentre non riguarderebbero le Instagram Stories. Lanciata la sfida a YouTube, che per la fruizione dei video resta la piattaforma leader in assoluto, nonché la preferita dai giovanissimi della fascia 13-17 anni. Ma l'obiettivo delle clip più lunghe, in cui chi produce contenuti può sbizzarrirsi e allargare la propria platea, nasce proprio dalla volontà di conquistare l'animo degli under 20 e rientra nel piano di Facebook, che sta sperimentando le dirette streaming con la piattaforma Watch, perché per Zuckerberg presente e futuro dei social passano proprio dai video.