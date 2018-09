Insigne show, Napoli secondo Milan raggiunto nel recupero

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La serie A, nel formato sempre più spezzatino, vede già come echi lontani la nuova prodezza in recupero dell'Inter, la fresca vena di Sassuolo e Parma, ma gli argomenti domenicali riguardano soprattutto un Napoli spumeggiante, che con un Insigne in grande crescita ha dominato col Torino in trasferta 1-3. Ancelotti modella la sua nuova squadra con aggiustamenti che impreziosiscono la qualità dell'organico. Il Toro viene annichilito dalle puntate ficcanti di Verdi e Insigne che stroncano i granata all'inizio dominando senza tregua. Poi un ingenuo rigore procurato da Luperto, e trasformato da Belotti, riapre la gara per poco. Ci pensa ancora un ispirato Insigne a ripristinare la distanza e a confermare che al momento è proprio il Napoli di un serafico Ancelotti la più accreditata vice-Juve, che sfiderà sabato prossimo.Visto anche che il Milan non riesce a portare a casa una vittoria che fino al 90' sembrava ormai certa, subendo il 2-2 nel recupero da Rigoni (l'1-0 rossonero di Higuain, poi il pari di Gomez e il secondo vantaggio con Bonaventura).Infine, nuova battuta d'arresto del Chievo che, dopo il risveglio con la Roma, ripiomba nella crisi: primo tempo senza emozioni, poi l'Udinese cambia passo e si invola con un'altra prodezza di de Paul (al quarto centro stagionale) e il sigillo di Lasagna. (M.Sub.)