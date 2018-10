Insigne & co. ora hanno una statura europea

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Dopo il Liverpool il Psg. Il Napoli è diventato grande e si è preso l'Europa. Nessun timore reverenziale, nessuna paura: gli inglesi al San Paolo erano stati battuti giocando con personalità la migliore partita da anni; i francesi sono stati quasi battuti, dominati però nel gioco, nel talento e anche fisicamente. E' un Napoli diverso, non si sa se più forte di quello di Sarri di un anno fa ma, decisamente più consapevole delle proprie forze. Carlo Ancelotti ha dato a questa squadra la personalità che non aveva, la sicurezza nei propri mezzi che, almeno in Europa e con Sarri, non c'era. Il rammarico per la vittoria sfumata in casa del Psg in pieno recupero è grande, ma l'obiettivo ottavi è ancora alla portata degli azzurri, anche perché alla fine del girone d'andata i partenopei sono secondi in classifica alle spalle del Liverpool e dunque virtualmente qualificati. Inoltre i francesi dovranno ora giocarsi tutte le loro possibilità residue al San Paolo.«Eravamo vicini ai tre punti, purtroppo - scrive capitan Hamsik sul suo sito web - ne abbiamo ottenuto uno. Sono molto dispiaciuto per il risultato finale. Ma abbiamo fatto una prestazione super. Stiamo dimostrando la nostra forza e fino alla fine lotteremo per gli ottavi di finale». La squadra intanto si è allenata ieri a Castel Volturno in vista della sfida con la Roma. Ancelotti ha riservato soltanto lavoro di scarico. Ancora lavoro differenziato per gli infortunati Ounas, Luperto e Verdi.