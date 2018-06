Inseguimento dopo lite tra rom travolto uno scooterista

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un uomo di 65 anni e uno di 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri che indagano su quanto avvenuto ieri a Firenze, in via Canova. Si tratta del conducente e del passeggero di una Volvo 960, Amet Remzi, e Mustafa Dehran. Per loro le accuse sono di lesioni personali gravissime. Denunciati, a piede libero, i conducenti delle altre due autovetture coinvolte nell'inseguimento.È invece ricoverato in prognosi riservata con un grave politrauma, il 29enne fiorentino travolto da una delle auto coinvolte nell'inseguimento avvenuto intorno alle 13 in viale Canova a Firenze. Illesi due bambini di 6 e 8 anni, che erano con il padre a bordo di un'auto ferma a un semaforo anche questa tamponata da una delle vetture dei nomadi. Nella carambola sarebbero rimaste coinvolte anche un'altra vettura che proseguiva nella stessa direzione e un'auto che entrava in quel momento in Viale Canova.