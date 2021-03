Inseguimento da Viterbo a Roma bloccata solo dal traffico del Gra

Enrico Chillè

Come le saghe dei film di Fast and Furious o dei videogiochi di Grand Theft Auto, ma all'amatriciana. Una donna di 38 anni, residente a Vetralla e già nota alle forze dell'ordine, mercoledì scorso ha seminato il panico, dando via ad un lungo inseguimento con i carabinieri, dalla Cassia bis fino al Grande Raccordo Anulare, dove è stata bloccata sì, ma dal traffico.

Tutto è iniziato quando la donna, alla guida di una Audi A3, è stata vista percorrere la Cassia bis a grande velocità e non si è fermata all'alt: i carabinieri di Sutri e la forestale di Caprarola hanno iniziato a inseguirla per una cinquantina di chilometri, fino a quando la donna non ha imboccato il Gra. Qui l'auto è stata intercettata dai carabinieri, all'altezza dello svincolo Salaria: la donna prima si è fermata, poi all'improvviso è ripartita a folle velocità, investendo un militare e schiacciandogli il piede con una ruota.

L'inseguimento è così andato avanti sulla carreggiata interna del Raccordo, fino a quando la donna e i carabinieri non hanno dovuto rallentare a causa delle lunghe code in prossimità dello svincolo per l'A24. L'inseguimento al rallentatore, con i carabinieri che si sporgevano in piedi dai finestrini o che bussavano con la paletta sui finestrini dell'auto della donna, è stato anche documentato sui social dagli increduli, e un po' divertiti, automobilisti. All'altezza dello svincolo della Nomentana, i militari, a velocità ridotta, hanno circondato l'Audi A3 e uno di loro è riuscito a rompere il finestrino dell'auto e a togliere le chiavi dal quadro. Nel corso dell'inseguimento, durato un'ora e mezzo per una settantina di chilometri, la donna è stata inseguita da un totale di sette gazzelle, tamponandone anche due. Alla fine la 38enne è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e danneggiamento aggravato, ma non ha voluto spiegare i motivi di una fuga così tragicomica.

