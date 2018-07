Inseguimento da film al Trullo

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sembrava la scena di un film poliziesco anni 80. E invece era tutto vero. Un inseguimento senza precedenti, con speronamenti e una volante semidistrutta.Due poliziotti feriti, una cittadina contusa a seguito di un tamponamento, una volante speronata e una folla corse tra le strade del Trullo e di Casetta Mattei. Sono gli ingredienti della folle mattinata vissuta a ridosso della via Portuense. Tutto ha avuto inizio poco dopo le 11 in via Monte delle Capre, nel cuore del Trullo. Una Fiat 500, rubata, ferma al semaforo, ha attirato l'attenzione di una volante.Ne è nato un controllo, con i poliziotti avvicinatisi all'auto anche perché la donna aveva acceso le quattro frecce. Si trattava in realtà di un diversivo, di un modo per distrarre. Così, con uno degli agenti scesi dall'auto e vicino al finestrino, la vettura è partita a tutto gas, trascinando per una decina di metri il poliziotto.E' l'inizio dell'inseguimento, con la volante finita speronata dall'auto in fuga ma comunque in condizioni tali da potersi mettere alle calcagna della stessa. Danneggiata, giunta in via della Fanella la stessa Pantera è finita contro un'auto ferma al semaforo. Un tamponamento nel quale una signora, estranea ai fatti, è finita contusa.Nel frattempo sul posto sono giunte altre volanti che 500 metri più avanti hanno fermato gli spericolati fuggitivi. A finire in manette il conducente, 37enne pregiudicato e ai domiciliari. Dovrà rispondere di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Identificata, ma per ora non denunciata, la donna a bordo dell'auto con l'evaso.Feriti due poliziotti, rispettivamente con 4 e 10 giorni di prognosi. Tanta paura, ma per fortuna solo un colpo di frusta per la donna al volante dell'auto.(S. Uni.)riproduzione riservata ®