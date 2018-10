Insegnava su Youtube come creare un ordigno

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUna lezione letteralmente esplosiva quella che un ex professore della Sapienza aveva pubblicato sul suo blog, dal titolo Esplosivo fatto in casa. Il video, ricco di consigli su come confezionare un ordigno in piena regola, non è passato inosservato alle forze dell'ordine e così Paolo Maltese, ex professore di ingegneria della Sapienza fino al 2004 e figlio del noto storico d'arte Corrado Maltese morto nel 2001, è stato denunciato ed è finito sotto processo con l'accusa di violazione sulla legge delle armi per aver portato avanti un'attività di addestramento all'uso delle armi per via telematica.Oltre alla fabbricazione dell'ordigno, infatti, Maltese dispensava dettagli e consigli pratici anche su come preparare il Tapt, il materiale esplosivo a base di perossido d'acetone usato dai kamikaze e utilizzato anche negli attentati terroristi dell'Isis in Europa. Tra le sue lezioni anche quelle su come poter assemblare un detonatore a distanza. Video e materiali presenti sul suo blog e intervallati da contenuti normali dettati dai fatti di attualità. Fino al 30 marzo del 2016 quando partirono le perquisizioni sul computer del docente, nella sua casa a Testaccio. Le indagini scattarono a seguito degli attentati terroristici a Bruxelles del 22 marzo 2016, che causarono 340 feriti e 32 morti tra l'aeroporto e la stazione della metropolitana di Maelbeek.A seguito di quelle terribili esplosioni, l'intelligence internazionale e le forze dell'ordine italiane alzarono la guardia e concentrarono le ricerche e i monitoraggi anche sui canali web, spesso utilizzati dai terroristi per diffondere notizie e tecniche di attacco. In pochi giorni, a seguito di una segnalazione, i controlli arrivarono anche al blog del professore. E così Maltese, docente di tecnologie elettroniche dello stato solido, finisce nel mirino della Digos. Secondo i primi rilievi e le spiegazioni fornite dal docente, il materiale contestatogli era stato in parte copiato da altri siti web. Ma le indagini non si sono fermate e oggi Maltese è finito a giudizio. Martedì infatti il caso, risalente al 2016, è approdato nel tribunale monocratico di Roma.