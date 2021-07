«Inorriditi dai no vax: quella stella gialla è folle»

Manifestano in piazza contro il Green Pass affiancando la stella gialla di David allo slogan no vax. Questo accostamento utilizzato dai neo fascisti con a capo Giuliano Castellino, ex leader di Forza Nuova e appartenete al movimento Area di estrema destra, ha inorridito la comunità ebraica per l'uso strumentale di un simbolo sacro. «Possiamo fare tutti gli appelli al buon senso e a usare il cervello, ma quello tra le persecuzioni agli ebrei e le disposizioni vaccinali è un paragone insostenibile, folle, sono cose non accomunabili - ha commentato il vice presidente della comunità ebraica Ruben Della Rocca. Inoltre - continua della Rocca - questo uso strumentale della stella gialla ci inorridisce vederla puntata al petto di chiunque perché non c'é alcun nesso con la tragedia Shoah». La procura di Roma che ha aperto un fascicolo contro ignoti che rientra nell'inchiesta sulle manifestazioni non autorizzate, sta valutando eventuali profili penali per l'accostamento della stella giudaica allo slogan. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA