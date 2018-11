Innovazione, tecnologia e assopazienti: bandi Gilead sono 66 i premi

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Gli italiani sono ottimisti e nutrono grandi aspettative quando si tratta di innovazione digitale applicata alla salute: il 95% pensa che nei prossimi 10 anni le tecnologie digitali potranno migliorare la vita delle persone e circa il 30% che potranno essere utili per la prevenzione, la diagnosi e il monitoraggio delle malattie. C'è fiducia per l'Intelligenza Artificiale, nuova frontiera della tecnologia digitale in grado di replicare se non addirittura migliorare prestazioni dell'intelligenza umana: quasi 8 italiani su 10 auspica che possa trovare più applicazione in ambito medico. È quanto emerge dall'indagine Eikon-Gilead Italiani, salute digitale e Intelligenza Artificiale, presentata durante la premiazione dei vincitori della 8a edizione dei 3 bandi di concorso promossi da Gilead in Italia nell'ambito dell'infettivologia e dell'oncoematologia: Fellowship Program, Community Award e Digital Health Program. Dedicati a ricercatori e comunità di pazienti italiani, i bandi mirano a selezionare e premiare le progettualità più meritevoli e più innovative, che dimostrino di avere ricadute positive e a breve-medio termine su qualità di vita, assistenza terapeutica e outcome clinici dei pazienti colpiti da HIV, patologie del fegato e malattie oncoematologiche.(A.Cap.)riproduzione riservata ®