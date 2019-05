Innovazione, solo 24 città hanno vinto la sfida

Mario Fabbroni

Servizi più efficienti ed innovativi, grazie ad una Pubblica Amministrazione all'avanguardia. A che punto è l'Italia? Ancora scarso, visto che per trovare le migliori performance in tema di digitalizzazione, bisogna andare soprattutto nelle città del Nordest e in quelle con più alta densità abitativa. Appena 24 in tutto.

C'è ancora da fare per portare il Belpaese ad un accettabile livello di offerta di servizi digitali al cittadino, anche perché analizzando i dati dell' Indagine sulla maturità digitale dei Comuni, condotta da Forum PA in esclusiva per Dedagroup Public Services, nessuna amministrazione riesce ad essere eccellente: cioè a raggiungere il punteggio più alto rispetto agli obiettivi definiti della strategia nazionale sulla PA digitale (Agenda Digitale, Strategia per la Crescita Digitale, Piano triennale ICT).

Basta scorrere l'elenco delle tre fasce (buone, medie e scarse performances digitali) in cui sono stati classificati i 107 capoluoghi di provincia, per notare che gli indicatori sembrano ricalcare anche in ufficio la graduatoria della qualità della vita delle città. Evidente il buon posizionamento dei Comuni dell'area del Nordest (9 su 23 si collocano nella fascia più elevata e solo 4 in quella più bassa) e dei Comuni con più di 240.000 abitanti (8 su 12 sono nella fascia più elevata e solo 1 in quella più bassa). Svettano Milano e Roma Capitale, che sono state ritenute degne di offrire servizi di buon livello ai residenti.

Buona parte delle 39 città risultate in rilevante ritardo appartengono al Meridione (26 comuni) o sono piccole realtà del Centro e del Nord (altri 11 comuni). Con eccezioni: nella fascia più elevata, infatti, è importante la presenza di grandi città del Sud come Lecce, Bari, Cagliari e Palermo e di realtà di piccola dimensione, come Verbania, Mantova e Siena.

Sottolinea Gianni Dominici, Direttore Generale di Forum PA: «La fascia intermedia è la più consistente, quindi bisogna puntare di più sull'evoluzione del settore pubblico».

mario.fabbroni@leggo.it

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA