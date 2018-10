Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Inizia oggi la prima udienza del processo contro il clan dei Casamonica per i fatti successi al bar Roxy della Romanina dove lo scorso maggio è stata aggredita una ragazza disabile.Un'aggressione brutale, fatta di calci, pugni e cintate. Proseguita col pestaggio del proprietario e la devastazione del locale. L'associazione Libera si costituirà parte civile del processo e come cittadini responsabili seguiremo le udienze per dire con chiarezza da che parte stare e per sostenere i magistrati nella ricerca della verità.«Ad accompagnare la delegazione di Libera, di cui faranno parte tra gli altri l'avv. Enza Rando, l'avv. Giulio Vasaturo, Giuseppe De Marzo e Marco Genovese, anche i rappresentanti dei Comitati di cittadini della Romanina, della rete di giornalisti No Bavaglio, dei movimenti per il diritto all'abitare, della Cgil, della cooperazione sociale e di altre realtà sociali impegnate in città con attività di contrasto alle disuguaglianze, alla povertà e alle mafie nella Rete dei Numeri Pari», scrivono dall'associazione Libera sul sito internet.«Grazie a Libera che si è costituita parte civile, alla rete No Bavaglio, a tutte le realtà sociali. Perché sì, la lotta alla mafia è innanzitutto un esercizio di partecipazione collettiva». Lo scrive su Facebook Floriana Bulfon, la giornalista aggredita da alcuni membri della famiglia Casamonica.