Inizia l'era Mihajlovic oggi primo allenamento

ROMA - È arrivata anche l'ufficialità: esonerato Pippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna. A renderlo noto il club rossoblù. «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra Filippo Inzaghi» e di «aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sinisa Mihajlovic, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019 con opzione per la stagione 2019-20». Un cambio che era nell'aria da domenica sera quando si era capito che proprio il tecnico serbo era il favorito nella corsa a sostituire Inzaghi, ormai fuori gioco dopo il clamoroso ko in casa contro il Frosimone (0-4) che in pratica aveva messo la parola fine alla storia di Superpippo con i felsinei. Il primo allenamento oggi, quando Mihajlovic conoscerà il gruppo, a cui è stata concessa una giornata di riposo, in attesa di definire i dettagli del camio. Il tecnico, in rossoblù, ritroverà i centrocampisti Soriano, già allenato ai tempi della Sampdoria tra il 2013 e il 2015.