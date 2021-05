Inizia l'era di Conte undici anni dopo Mou

Alessio Agnelli

Inter, la gioia più attesa in differita: il 19° scudetto arriva con 24 ore di ritardo, davanti alla tv ed è subito festa. A ogni latitudine del popolo nerazzurro: da Zhang Jr e Marotta a tutta la dirigenza, in sede per Sassuolo-Atalanta, la partita con la p maiuscola, dopo i 3 punti di sabato a Crotone.

Da Conte, in famiglia a Torino, fino a giocatori e tifosi, tutti in attesa e pronti ad esplodere in piazza Duomo al fischio finale di Reggio Emilia. L'incantesimo si è rotto alle 17 di ieri e l'Inter è tornata campione d'Italia dopo 11 anni, chiudendo i conti con 4 turni d'anticipo grazie a Berardi, il rallenta-Dea, che ha regalato alla Banda Conte anche l'aritmetica. Per l'ex ct il 4° titolo in Italia, il primo con l'Inter, ferma al 16 maggio 2010 e a Mourinho, l'ultimo scudettato e vincente (2009) anche in tv. «È uno dei successi più importanti in carriera - ha sottolineato Conte alla Rai -. Visti i miei trascorsi, l'Inter non era una scelta facile. Ho accettato e il lavoro ha ripagato: uno scudetto con 4 gare d'anticipo è davvero incredibile. La svolta? Con l'uscita in Champions, le critiche ci hanno compattato. Il mio rinnovo? Ora godiamoci lo scudetto, poi ci sarà tempo».

Negli occhi di tutti c'è solo la grande fuga di Lukaku & friends, puledri di razza capaci di collezionare 41 punti su 45 nel ritorno. Un turbodiesel targato Steven Zhang, al timone da 2 anni e mezzo, e Suning, la prima proprietà straniera a trionfare in A. «Ai tifosi di grazie a tutte le persone coinvolte e ovviamente al coach Conte e ai giocatori, che hanno raggiunto questo risultato. Il futuro? Avanti con il progetto. Il mondo dell'Inter non cambia, è lo stesso da 100 anni».

