Iniezioni finte per 400 euro, in manette un infermiere

Ancora vaccinazioni fantasma nelle Marche. Dopo l'arresto una settimana fa ad Ascoli Piceno di un medico 67enne che buttava i vaccini invece di somministrarli per far rilasciare falsi green pass, un'altra inchiesta fa luce su una filiera di false inoculazioni che aveva come terminale un infermiere 51enne di Ancona, arrestato dalla Squadra Mobile. L'infermiere, addetto ai vaccini nell'hub dell'impianto sportivo Paolinelli, simulava somministrazioni per far ottenere certificati verdi in cambio di denaro, tra i 400 e i 500 euro. Per incastrarlo gli investigatori hanno microcamere nel box in cui lavorava: nei video lo si vede mentre finge di inoculare il vaccino mentre in realtà svuotava la siringa in un cestino, completando la procedurà applicando il cerotto sulla spalla del beneficiario. Indagati anche 45 clienti.



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

