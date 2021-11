Iniezioni finte ai No vax Medico in manette

Un medico di base bolognese con studio a Marina di Ravenna, Mauro Passarini, 64 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile nell'ambito di un'inchiesta su falsi green pass. Secondo le indagini, Passarini, che risponde di peculato, falso ideologico e corruzione, e che è già stato sospeso dall'ordine dei medici, aveva preso dosi di vaccini anti Covid senza però iniettarle ai pazienti No vax, ma utilizzandole per rilasciare false certificazioni vaccinali. A inizio ottobre il 64enne aveva ritirato 15 flaconi di vaccino Pfizer per 90 dosi circa: 13 flaconi - invece di utilizzarli per inoculare il vaccino, li aveva sfruttati - secondo l'accusa - per certificare falsamente di avere vaccinato i pazienti. Sono stati sequestrati 79 green pass falsi. Nell'indagine risulta coinvolto anche un poliziotto.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

