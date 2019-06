Inguaurato ieri Futouroma-Verso il Piano strategico per il turismo di Roma, promosso dall'Assessorato al Commercio. Futouroma è la necessaria definizione di un iter strategico che valorizzi la destinazione Roma a tutto tondo, e da ogni punto di vista: appuntamento quindi con tutti gli attori di settore, per individuare gli strumenti adatti a far brillare l'accoglienza capitolina nel mondo.

«Città unica al mondo, Roma ha mille anime, tutte evocative di quel sogno che la incorona regina del turismo. Ecco perché tutte devono trovar voce: siamo qui a dialogare con chi accoglie i visitatori, li ospita, li ristora, li guida alla scoperta di una bellezza che non ha paragoni. Siamo qui, soprattutto, per vincere insieme la scommessa dell'eccellenza e dell'unicità, per convogliarla nel tessuto produttivo locale e mostrare il volto migliore della Città Eterna», le parole dell'assessore al commercio Carlo Cafarotti.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

