Ingredienti rari, di piccoli produttori che rispettano territorio, ambiente e animali, selezionati per essere i protagonisti di piatti ispirati alla tradizione ma unici nel gusto. Per cui la Mora Romagnola di Giovanni Zavoli è la protagonista di un MaialTonnè, l'oca latte e miele di Michele Littamé da vita all'Oca in 3 o la pecora del maritozzo con cavolo marinato e crema di scalogno al burro è la Gigante Bergamasca di Vanni Forchini. L'idea dei patron di Motelombroso, Alessandra e Matteo, è quella di stupire i clienti offrendo sapori unici che hanno una storia da raccontare, proprio come la loro location: un ex-casa cantoniera sui navigli, restaurata ad hoc, in un mix tra design moderno ed elementi originali, opere d'arte e alberi da frutto. Nella bella stagione offre anche il lunch del weekend sull'erba a base di salumi e formaggi. In cantina, 300 vini.

Motelombroso - Milano, Alzaia Naviglio Pavese 256 - tel. 393/78.14.956 - chiuso lunedì - costo medio 50 euro.

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

