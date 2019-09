Ingredienti italiani. Cucina mediterranea. Ricette sane con gusto. Questi i cardini della proposta di Sette, ristorante del Radisson Blu es. Hotel. La carta, firmata dallo chef Giuseppe Gaglione, guarda alla tradizione, riscoprendo piatti regionali, come la fregola sarda e mantecature tipiche di risotti, con riletture creative ispirate dalle grandi cucine del mondo, anche per la tecnica, tra bassa temperatura e cottura nel tajine. L'offerta spazia dal risotto acquerello, caprino erborinato, pere Williams in osmosi di Nerobuono fino alla guancia di maiale da latte brasata con purea di mandorle amare e pak choi, dal brodo di cappone leggermente affumicato con maltagliati di grano arso e peperoncino jalape├▒o fino al filetto di manzo con foie gras, spinacino al burro e mosto d'uva. Da non perdere, fino a novembre, le cene evento Rooftop in Rome. A dinner with con chef stellati.

Sette - Roma, Via Turati 171 - tel. 06/44.484.384 - sempre aperto - costo medio 50 euro.

(V.Arn.)

Mercoled├Č 18 Settembre 2019, 05:01

