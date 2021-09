Ingorgo e assembramenti proprio davanti alle scuole

La chiusura delle tre fermate, in concomitanza dell'avvio della scuola, non è certo passata inosservata per il traffico ad Ostia levante. A pochi metri dalla fermata Stella Polare, ad esempio, c'è la scuola Caio Duilio: nel momento di ingresso la circolazione era congestionata sia dalle auto private in attesa fuori dall'istituto sia dalle navette che, in fila, bloccavano tutto. Molti cittadini hanno deciso infatti di muoversi con mezzi privati per evitare di ritrovarsi a piedi qualora le navette non fossero state disponibili. Intanto sul territorio stanno aumentando i controlli della polizia municipale, dal X gruppo infatti fanno sapere che ci sono servizi aggiuntivi per l'apertura delle scuole e per monitorare i possibili disagi legati alla chiusura di parte della Roma Lido.

Nei prossimi giorni, quindi, la situazione dovrebbe normalizzarsi, almeno nelle aree intorno agli istituti. I flussi su viale Cristoforo Colombo verranno esaminati anche nei prossimi giorni. (L.Loi)



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA