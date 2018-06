Inghilterra spietata, Panama travolto 6-1

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - L'ultimo giorno dedicato al secondo turno dei gironi mondiali dice che l'Inghilterra è già agli ottavi, Giappone e Senegal sono in piena lotta per la qualificazione nel gruppo H, con la Colombia che rinasce e manda a casa una inguardabile e irriconoscibile Polonia, rientrando in gioco a sua volta per la qualificazione.Nel primo pomeriggio a Novgorod l'Inghilterra aveva finalmente dato spettacolo. Un 6-1 spettacolare al Panama, che lancia i britannici in una nuova dimensione. Tripletta (due reti su rigore) di Kane e doppietta di Stones di testa, poi un gioiello da fuori area di Lingard. C'è anche il gol della bandiera dei centro-americani, storico perché il primo della loro storia ai Mondiali. (lo firma Baloy 37 anni). Gli inglesi sono già agli ottavi e con il Belgio si giocheranno il primo posto del girone (hanno la stessa differenza reti, 8 e 2). Se ne riparlerà il 28 giugno.Pari spettacolo, 2-2, invece tra Giappone e Senegal nella prima delle due partite del girone H, con le due squadre che restano appaiate, con 4 punti, in testa alla classifica del gruppo. Ieri, nella lontana Ekaterinburg, asiatici e africani a tratti dominano, a tratti sembrano sull'orlo della sconfitta, ma risorgono sempre. I Leoni senegalesi partono meglio, vanno avanti con Manè all'11', sembrano dominare, poi i giapponesi trovano il primo pari con Inui al 34'. Nella ripresa sembra il Giappone dominare, invece segna il Senegal (al 26' Wague), poi risalgono gli asiatici, spinti dall'entrata in campo del veterano ed ex Roma Honda, che firma al 33' la rete del definitivo 2-2. E applausi allo sconosciuto ct nipponico Nishima che indovina le mosse dalla panchina e regala il sogno di qualificazione alla sua nazionale.Tutto facile in serata a Kazan per la Colombia che domina una Polonia in crisi come il suo leader Lewandowki. Segnano Mina al 40' poi nella ripresa in contropiede Falcao (70') e Cuadrado (75'). Sudamericani in corsa, cosacchi a casa.