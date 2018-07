«Inghilterra, riscriviamo la storia»

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Sono oltre 10 anni che non vinciamo una gara ad eliminazione diretta. Questa è un'occasione meravigliosa per fare di più di Nazionali con più esperienza»: così il ct della giovane Inghilterra Gareth Southgate ha presentato l'ottavo con la Colombia, in programma stasera alle 20 italiane allo Spartak Stadium di Mosca. I ragazzi della Regina Elisabetta infatti, tra Mondiali ed Europei, non si aggiudicano una gara secca dall'ottavo iridato sull'Ecuador in Germania nel 2006. In Russia, però, l'occasione è ghiotta: sfatare il tabù ed andare avanti in una metà di tabellone senza big di tradizione, dopo l'eliminazione della Spagna. Vietato però sottovalutare la Colombia, che aveva iniziato la fase a gironi perdendo con il Giappone, riscattandosi però contro Polonia e Senegal. Obiettivo, ripetere l'approdo ai quarti di 4 anni fa in Brasile: «Cercheremo di controllare la partita. Saremo all'altezza», ha detto il ct del Cafeteros José Pekerman, alle prese con l'infortunio di James Rodriguez: «Non è grave, continuiamo a sperare». In primo piano il duello dei bomber tra il rampante Harry Kane e Radamel Falcao.Alle 16, a San Pietroburgo, ecco l'ottavo più inatteso. Quello della Svezia, che dopo aver impallinato nell'ordine Olanda, Italia e Germania (pur avendo perso con i tedeschi) attende la Svizzera. Con la voglia matta di fare la storia (secondo posto in casa nel 1958 dietro al Brasile a parte), senza Sua Maestà Zlatan Ibrahimovic: «Possiamo raggiungere il nostro massimo in un Mondiale fuori dal nostro territorio. Basta questo a stimolarci»: questo il richiamo del ct scandinavo Jan Andersson. Ha chiesto un salto di qualità alla sua Svizzera l'ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic: «Ci siamo messi nei guai nelle prime tre partite. Vogliamo cambiare e controllare il gioco. Siamo affamati, come i nostri tifosi che hanno viaggiato per raggiungere San Pietroburgo. Sembra che il nostro passaggio agli ottavi abbia generato grande entusiasmo».