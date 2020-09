Influenza, vaccinazioni da ottobre

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) raccomanda di anticipare le campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrirla ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo. La protezione indotta dal vaccino comincia circa 2 settimane dopo la vaccinazione e perdura per un periodo di sei/otto mesi per poi decrescere. Per tale motivo, poiché i ceppi virali in circolazione possono mutare, è necessario sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale all'inizio di ogni nuova stagione influenzale. Intanto i dati dei sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento (Epicentro), evidenziano che anche fra le persone affette da patologie croniche, considerate fra quelle più a rischio, il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale è molto lontano dall'atteso: nella campagna 2018-2019 solo il 22% delle persone fra i 18 e i 64 anni affette da patologia cronica (malattia cardiovascolare, diabete, insufficienza renale, malattia respiratoria cronica, tumore, malattia cronica del fegato) vi ha fatto ricorso. (A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA