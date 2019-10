Influenza, sei milioni di malati

MILANO - La nuova stagione influenzale vedrà protagonisti virus più insidiosi. Sono in circolazione due nuove varianti dei virus. L'H1N1 nella fascia d'età pediatrica e l'H3N2 nella popolazione anziana possono sviluppare forme particolarmente severe con un rischio maggiore di complicanze.

Gli altri virus in circolazione sono i già noti B/Colorado e A/Kansas. «La stagione influenzale in termini di stime potrà colpire circa 6 milioni di persone - afferma il Professor Fabrizio Pregliasco, Virologo, Direttore scientifico di Osservatorio Influenza - È importante prepararsi all'inverno proteggendosi con il vaccino anti-influenzale. Ancora oggi è necessario fare informazione, per educare la popolazione soprattutto le categorie a rischio, a ricorrere alla vaccinazione». (A.Cap.)

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

