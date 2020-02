Influenza, picco di casi tra i bimbi

C'è la psicosi per il virus che viene da lontano, e poi c'è l'influenza reale, che si sta avvicinando al suo picco: secondo il bollettino InfluNet, solo la settimana scorsa i casi in Italia sono stati 795mila, in crescita rispetto alla settimana precedente e fortemente concentrati nelle regioni del Centro.

Il boom è stato confermato all'AdnKronos anche da Antonino Reale, responsabile di Pediatria dell'emergenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. «Siamo in pieno picco di casi di influenza, e abbiamo ancora moltissimi piccoli pazienti con bronchioliti». Solo nel weekend gli accessi al pronto soccorso sono stati 220: complice anche la psicosi coronavirus. «Mi rendo conto che dopo un paio di giorni con la febbre i genitori si allarmano - dice Reale - ma affollare il pronto soccorso in queste settimane record per l'influenza può rivelarsi controproducente. Meglio contattare il pediatra e attendere le sue indicazioni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

