Influenza killer già 52 le vittime

L'influenza fa paura. Da ottobre 2018, infatti, sono stati segnalati 282 casi gravi di influenza con 52 decessi. E si tratta di casi segnalati, finora, solo da 17 Regioni e Province autonome.Lo rivela l'approfondimento del bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), FluNews Italia. L'influenza ha colpito tutte le regioni, anche se in modo particolare quelle del Centro e Sud. Nello specifico sono stati 4.780.000 casi di sindrome influenzale in tutto il Paese: Il 61% dei casi gravi è maschio e con un'età media di 61 anni. Tra i deceduti l'età mediana è pari a 69 anni e il 91% dei decessi si è verificato in soggetti d'età pari o superiore a 50 anni - evidenzia il report - Nell'80% dei casi gravi e nell'85% dei deceduti era presente almeno una condizione di rischio preesistente (diabete, tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, obesità) e l'83% risulta non vaccinato. Quattro casi gravi si sono verificati in donne in stato di gravidanza.