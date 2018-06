Infezioni ospedaliere: ministero Salute denunciato

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «I morti per infezioni batteriche sono numerosissimi, il doppio delle vittime per incidenti stradali ma non hanno nessun rilievo mediatico. Per questo l'associazione Dossetti, da sempre impegnata nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ritiene che sia ora di affrontare questo problema seriamente, con provvedimenti concreti e non con semplici dichiarazioni di intenti», così Claudio Giustozzi, Segretario Nazionale dell'Associazione, presenta il proprio Convegno di venerdì prossimo, annunciando anche una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, per segnalare l'inerzia del Ministero della Salute sulle infezioni ospedaliere.Oltre 7000 morti l'anno per infezioni batteriche contratte negli ospedali italiani, un rapporto dell'European Centre for Desease Prevention and Control dell'Unione Europea, che posiziona l'Italia fra i Paesi europei con la più alta microbico-resistenza e un rischio elevatissimo per la salute pubblica, un Piano nazionale di contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza 2017-2020 approvato dal Ministero della Salute nel 2017 «ma privo di risorse economiche e senza obiettivi definiti» saranno gli altri argomenti del Convegno. (A.Cap.)riproduzione riservata ®