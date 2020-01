Infezioni: le Regioni a confronto

ROMA - In Italia si stimano circa diecimila casi di decessi all'anno per infezioni resistenti ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti stradali. Per far fronte a questo scenario, il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020, fissando il percorso delle varie Istituzioni, tuttavia c'è una notevole variabilità tra le regioni nelle modalità di attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo.

Con l'obiettivo di fare il punto sul questa realtà, nasce Icarete, un progetto che si compone di 12 incontri regionali, realizzato con il contributo non condizionante di Menarini. «In Europa, ogni anno si verificano più di 33mila decessi come diretta conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Oggi un terzo dei decessi in Europa si verifica in Italia - spiega il professor Massimo Andreoni, Direttore Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata di Roma, in occasione dell'incontro che si è svolto presso la Regione Lazio - Sempre in Italia è stato stimato che il 5% dei pazienti ospedalizzati contrae una infezione durante il ricovero. L'OMS indica come sia fondamentale concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici efficaci perché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili». (A.Cap.)

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

