INFERNO & PARADISO

Massimo Sarti

MILANO - Fuori CR7, dentro Paulo Dybala: ha ragione Maurizio Sarri, perché è la Joya a concretizzare alla grande al 77' un'azione tutta sudamericana partita da Douglas Costa e passata anche dai piedi di Bentancur e Higuain. L'1-0 sul Milan permette alla Juventus di controsorpassare ancora una volta l'Inter in testa, 32 punti contro 31. «Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma dobbiamo trovare ogni modo per vincere. Anche con un mio gol di destro? Nessuno se lo aspetta», sorride Dybala.

Dietro a Juve e Inter c'è l'abisso. Nel quale, ancora più sotto, i rossoneri sprofondano con sole 4 lunghezze sulla zona retrocessione. Per Stefano Pioli appena 4 punti in 5 gare. Ma il Diavolo di Torino non merita assolutamente di perdere. «Prestazione almeno alla pari dei nostri avversari, se non migliore, per le occasioni create. Ma manca il gol, manca il risultato. E abbiamo bisogno di quello, perché la classifica non è da Milan e non può che preoccuparci», afferma l'allenatore milanista.

Dall'altra parte Sarri parla dopo la nona affermazione su 10 in campionato con il minimo scarto: «Siamo stati capaci di soffrire. La voglia di ottenere la vittoria si è espressa su alti livelli. Dobbiamo però migliorare sul piano della qualità, perché soprattutto nel primo tempo abbiamo sbagliato molto».

Nel primo tempo l'unico bianconero che causa qualche grattacapo a Gigio Donnarumma è l'ex Higuain. Ben maggiore il lavoro dall'altra parte per Szczesny, impegnato da Piatek, Theo Hernanzez e soprattutto al 25' da Paquetà: provvidenziale il colpo di reni del portiere polacco su colpo di testa a palombella del brasiliano.

Al 55' finisce la partita di Ronaldo, sostituito per la seconda volta in quattro giorni da Sarri. Quando CR7 (per il quale alla vigilia il tecnico bianconero aveva parlato di un dolore a un ginocchio) viene avvicendato dal match winner Dybala, va direttamente negli spogliatoi, per poi lasciare l'Allianz Stadium ancor prima del triplice fischio di Maresca. «Ronaldo un problema? Assolutamente no. Bisogna invece ringraziarlo perché si è messo a disposizione per giocare e non era al meglio. Se poi si arrabbia perché esce fa parte della normalità di un campione che ha fatto sacrifici per esserci», precisa Sarri.

Entrano anche Douglas Costa e Rabiot (problemi al costato per Matuidi), mentre ancora una volta Leao non fa meglio di un Piatek sempre lontano di quello dell'anno scorso. Eppure, prima e anche dopo la zampata di Dybala, il Diavolo pure nella ripresa scalda i guantoni di Szczesny, impossibili da superare nonostante i reiterati tentativi di Calhanoglu. «Grande gara, ma resta l'amaro in bocca. La classifica? Dobbiamo sfruttare il lavoro che stiamo facendo per conquistare punti nelle prossime partite». Così il capitano rossonero Alessio Romagnoli.

riproduzione riservata ®

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA