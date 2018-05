Inferno in gita: tentano di stuprarla

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèAveva conosciuto due coetanei durante una gita scolastica a Venezia, ma non poteva certo immaginare che quei due ragazzi (un veneziano e uno straniero) l'avrebbero rapita e trascinata sotto un portico buio per violentarla. A salvare dallo stupro una ragazzina di 14 anni è stato l'intervento di un compagno di classe, allertato dalle urla.L'episodio è accaduto nella serata di mercoledì scorso, sull'isola della Giudecca. La giovanissima studentessa, che frequenta la terza media di un istituto di Bolzano, era stata adescata insieme ad alcune compagne all'imbarcadero delle Zitelle. I due ragazzini (in un primo momento carini, gentili e simpatici), una volta conquistata la fiducia della loro preda hanno deciso di afferrarla per un braccio e trascinarla in una zona buia e isolata: mentre uno tentava di violentarla, l'altro faceva da palo. Ma l'intervento tempestivo del compagno di classe li ha costretti alla fuga prima di consumare la violenza sessuale. Così una docente ha allertato la polizia, che ha trovato la ragazzina traumatizzata e in stato di choc proprio come le sue amiche che, pietrificate, avevano assistito alla terribile scena. Per la classe si trattava dell'ultimo giorno del viaggio d'istruzione nel capoluogo lagunare.La polizia avrebbe già individuato i due responsabili (due sedicenni), ma potrebbero essercene altri: alla Giudecca, infatti, c'è chi parla di un vero e proprio branco di una decina di adolescenti, ma non è chiaro se sono del posto o se vivono in altre zone di Venezia e provincia. L'area in cui è avvenuta la tentata violenza sessuale è da tempo al centro di polemiche da parte dei residenti, che da tempo protestano chiedendo più sicurezza: «Ci sono dei portici senza illuminazione, coperti tra l'altro da una casetta, che consentono a chiunque di fare quello che vuole in una porzione di spazio dove è difficile essere visti».Le riprese di alcune telecamere installate nella zona potrebbero essere decisive per accertare quante persone siano effettivamente coinvolte.