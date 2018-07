«Individuare le piante malate e tagliarle»

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La serie degli alberi caduti, a Roma, dà i brividi: «È ora di prendere una decisione dichiara la sindaca Raggi abbattiamoli». L'ultimo albero precipitato a terra, in ordine di tempo, risale appena a sabato scorso in viale Angelico. Il 1 luglio una donna è rimasta ferita in via delle Fornaci al Gianicolo e qualche ora prima era accaduto a Mostacciano, dove in 7 mesi ne sono caduti 6. A fine giugno un albero è caduto in via Cassia e prima ancora in viale del Muro Torto, ad Ostia e in Prati. Un'escalation spaventosa: e per la sindaca Raggi è il momento interventi dolorosi: «Abbiamo un patrimonio arboreo estremamente ricco, circa 80 mila alberi che si affacciano sulle pubbliche vie. Il dato ineliminabile è che molti dei nostri alberi sono molto anziani, a fine vita. Ci troviamo ad avere arterie fondamentali in città come la via del Mare, l'Ostiense e la Cristoforo Colombo che di fatto sono piene di radici affioranti e che possono creare disturbo. Dove abbiamo potuto siamo intervenuti fresando le radici. Nessuno vuole disboscare ma quando gli alberi si trovano a costituire un'insidia troppo grande dobbiamo avere il coraggio di abbatterli e poi ripiantarli».(L. Loi.)