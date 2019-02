India e Pakistan, lampi di guerra: jet abbattuto

Un conflitto lungo quasi settant'anni. E che si sta riacutizzando in queste ore. India e Pakistan, induisti e musulmani, sono di nuovo sul piede di guerra. Ieri mattina le forze pakistane sono arrivate ad abbattere uno dei jet indiani: come confermato da fonti del governo di Nuova Delhi, il pilota del MiG è ancora disperso e «il Pakistan afferma di averlo fatto prigioniero, verificheremo queste affermazioni», ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri.

Alle tensioni di questi giorni si è arrivati dopo un attentato avvenuto nella regione del Kashmir, dove sono morte almeno 40 persone: la regione è di fatto amministrata da India, Pakistan e Cina e Nuova Delhi accusa proprio i vicini islamici di essere responsabili dell'accaduto.

Per cercare di stemperare la tensione, il premier pakistano Imran Khan ha dato la promesso di voler stemperare la tensione: «Siamo pronti per ogni genere di dialogo e inchiesta su Pulwana», ha affermato Khan chiedendo che prevalga il buonsenso. Una guerra davvero fratricida. Fra due popoli che, in passato, erano uno solo: India e Pakistan infatti si sono divisi a partire dal 1947, dopo la fine del periodo coloniale inglese nella regione.

Infine cresce l'ansia anche per un nostro connazionale: non si hanno notizie dalla scorsa domenica di Daniele Nardi, 42enne di Sezze (in provincia di Latina). L'uomo era impegnato nella scalata del Nanga Parabat, alto 8.125 metri e soprannominato La montagna assassina: l'italiano e lo scalatore inglese che era con lui, hanno fatto perdere le loro tracce a circa 6.000 metri di altezza. (L. Cal.)

