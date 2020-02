Indagini nei canali dei ricettatori

Le indagini da parte dei Carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina per capire chi abbia rubato il candelabro antico nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo continuano.

L'ipotesi è che dietro ci sia una rete di compratori in nero di opere d'arte. «Stiamo adottando una serie di dati incrociati - fanno sapere fonti investigative - che con uno speciale software facciale riescono a darci l'identità delle persone che si sono aggirate nei pressi della basilica nel periodo del furto. In caso di persone con reati per furti d'arte o ricettazione avremmo un quadro più ristretto delle indagini». Anche se questa è l'ipotesi al momento più concreta, non si escludono altre piste.

Sicuramente non è un caso semplice da risolvere ma tutti i rilievi sono stati portati a termine, compresi quelli delle impronte digitali sul sagrato dove era posizionato il lampadario. Al vaglio degli investigatori anche una serie di persone che erano informate del guasto al sistema di videosorveglianza: tutti saranno chiamati nei prossimi giorni per fornire delle deposizioni e magari elementi utili al fine delle indagini.

Mercoledì 26 Febbraio 2020

