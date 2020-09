Indagini dopo la morte di Desirée: 12 arresti

Emilio Orlando

Avevano trasformato la zona delle case popolari di Villa Gordiani, soprannominata Borghetto, in una piazza di spaccio a cielo aperto. Il quadrilatero di strade compreso fra via Rovigno D'Istria e via Lussimpiccolo era diventato il quartier generale della banda di dodici narcotrafficanti arrestati ieri mattina dai carabinieri della compagnia di piazza Dante e della stazione Prenestina.

Le indagini che hanno portato all'operazione di ieri sono partite dopo la morte di Desirée Mariottini, la 17enne trovata senza vita in uno stabile occupato di San Lorenzo per un mix letale di alcol e droga.

Tra le persone finite in manette anche la titolare di un locale in via dei Lucani, a due passi da dove morì la ragazzona. In arresto sono finiti Alessandro Gabriele, Alessio Bianchi, Miriana, Moreno e Claudio Ricci, Veronica Fabretti, Moira Meloni, Felice Luiz De Souza, Mohamed Nabil, Maria Materazzi, Silvana Cristofano e Marinella Bonti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 05:01

